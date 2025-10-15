Latina, diffonde su TikTok materiale jihadista: 31enne arrestato per terrorismo

A Latina istigava al terrorismo, diffondendo su TikTok materiale di propaganda jihadista. Per questo i carabinieri del Ros, nell’ambito di indagini coordinate dal Dipartimento Terrorismo della Procura di Roma, hanno arrestato, con il supporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, un 31enne tunisino. Per lui l’accusa è di istigazione a delinquere aggravato dell’apologia del terrorismo e dell’uso di strumenti informatici o telematici. L’indagine trae origine dagli approfondimenti investigativi sviluppati dal Ros nell’ambito di un’attività di web patrolling che ha portato all’individuazione di un account social della piattaforma TikTok dai marcati contenuti jihadisti: locandine e nasheed jihadisti diffusi dagli organi mediatici dell’organizzazione terroristica Stato Islamico, video e immagini celebrativi dei combattenti del sedicente Stato Islamico, del martirio e di mujaheddin caduti in battaglia, discorsi di predicatori takfiristi-jihadisti. L’utilizzatore è stato identificato nel 31enne tunisino indagato, risultato particolarmente attivo nella pubblicazione e diffusione di materiale audio e video di natura jihadista.

Dallo sviluppo delle attività tecniche è inoltre emerso che l’indagato mostra un profilo ideologico-religioso fondamentalista ed è implicato in un processo di radicalizzazione in chiave islamista. Il 31enne, secondo quanto ricostruito, conduce una vita solitaria, riducendo all’essenziale le sue relazioni sociali, versa in difficoltà economiche, pur avendo una regolare attività lavorativa e mantiene una condotta prudente e riservata nelle comunicazioni. Nella diffusione di materiale di marcata ispirazione jihadista sulle piattaforme social ha mostrato vicinanza all’organizzazione Stato Islamico e celebrato il martirio.