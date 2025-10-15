Castel D’Azzano, carabinieri morti nell’esplosione: venerdì a Padova i funerali di Stato

Saranno celebrati venerdì 17 ottobre, nell’Abbazia di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, i funerali di Stato dei tre carabinieri morti nell’esplosione di Castel D’Azzano, nel Veronese. Prevista la presenza del ministro della Difesa, Guido Crosetto.



L’esplosione ha travolto i carabinieri che erano giunti sul posto per procedere allo sgombero del casolare di proprietà dei tre fratelli Ramponi (Dino, Franco e Maria Luisa) che sono stati arrestati per omicidio premeditato. Le vittime sono il luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, 56 anni, Valerio Daprà, 56 anni, brigadiere capo qualifica speciale, il carabiniere scelto Davide Bernardello che aveva solo 36 anni.