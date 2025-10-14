Giulia Cecchettin, Turetta vuole rinunciare al processo d’appello

Filippo Turetta vuole rinunciare al processo d’ appello contro la condanna all’ergastolo ricevuta per il femminicidio di Giulia Cecchettin.

La decisione è stata comunicata dallo stesso Turetta con una lettera scritta di suo pugno dal carcere che ha inviato alla Procura Generale, alla Corte d’Assise (che aveva emesso la sentenza di primo grado – ndr) e alla Corte d’Appello, dove il processo di secondo grado è stato fissato per novembre. Nonostante la rinuncia dell’imputato, il procedimento d’appello si terrà comunque, in quanto la Procura di Venezia aveva presentato ricorso per ottenere il riconoscimento di ulteriori aggravanti, come la crudeltà e lo stalking.

Turetta è detenuto dal 25 novembre 2023, data in cui è stato estradato in Italia dalla Germania, dove era stato arrestato dopo un tentativo di fuga durato dieci giorni.

La Corte d’Assise di Venezia, presieduta da Stefano Manduzio, ha dichiarato l’imputato colpevole di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere.