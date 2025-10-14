Accesso Archivi

Aggredito alla sagra dell’uva di Capena: morto giostraio 64enne

Foto carabinieri archivio (Photo Claudio Furlan/Lapresse)
LaPresse
L’uomo era rimasto ferito durante una maxi rissa in piazza

E’ morto Stefano ‘Luigi’ Cena, il giostraio di 64 anni vittima di un violento pestaggio a Capena, in provincia di Roma. L’aggressione è avvenuta nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre scorso, durante i festeggiamenti per la ‘Sagra dell’Uva’. L’uomo era stato ferito nel corso di una maxi rissa in piazza, ed era stato ricoverato in condizioni disperate. Il 10 ottobre era entrato in coma, e questa mattina il tragico epilogo. Le ferite riportate erano troppo gravi. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli, che stanno esaminando i filmati delle telecamere.

