Minacce alla ex fidanzata, denunciato il rapper Faneto

Denunciato il rapper milanese Faneto. L’ex fidanzata del 21enne ha pubblicato sui propri profili social messaggi choc e lividi delle presunte violenze subite dall’artista italo-dominicano. Lo riportano la Repubblica e il Messaggero, secondo cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda. “Le storie le ho messe perché nessuna donna può passare ciò che ho passato io, l’ho coperto per mesi ma dopo continue minacce, anche dopo averlo lasciato e denunciato – ha scritto in un post – è il momento di far valere la mia voce come quella di tante altre donne che hanno ancora paura di ratti del genere e non riescono”. La ragazza ha diffuso foto e video con segni lividi sul corpo e ha mostrato messaggi intimidatori in cui il rapper – il cui vero nome è Valentin Antonio Segura le scriverebbe “ricordati che morirai, ma prima sarai sc… da tutti i miei amici”.