Palermo: omicidio nella movida, ucciso ventenne con colpo di pistola in fronte

Omicidio nella zona champagneria, nel cuore di Palermo e della movida palermitana, a 50 metri da Teatro Massimo. Un giovane è stato ucciso con un colpo di pistola alla fronte fra i tavolini del locale O’scruscio in piazza dell’Olivella.

Il delitto è avvenuto alle 3:30.Da quanto si apprende l’omicidio è avvenuto al culmine di una rissa a cui la vittima non ha partecipato. Il giovane si chiama Paolo Taormina, 21 anni, ed è figlio dei titolari del locale. Avrebbe invece tentato di calmare un gruppo di avventori che stavano picchiando un ragazzo. La vittima pare volesse fermare la furia del branco contro un ragazzo a terra. Pareva esserci riuscito. Ma all’improvviso uno del branco ha estratto la pistola e gli ha sparato a bruciapelo.