Bolzano, camionista ucciso in un parcheggio: fermato un 47enne

Un uomo di 32 anni di origine rumena è morto dopo esser stato accoltellato a Bolzano. Il corpo è stato notato da alcuni testimoni in un piazzale dove i camionisti sostano per la notte. La prima ricostruzione è quella di un litigio scoppiato tra colleghi, che sarebbe poi degenerato in un accoltellamento.

Fermato un 47enne per il delitto

La Questura di Bolzano rende noto di aver rintracciato verso le 3:25 di questa notte il presunto autore dell’omicidio del cittadino rumeno del 1993, di professione camionista, avvenuto nella notte nell’area industriale della città. Si tratta di un cittadino rumeno del 1978, che è stato quindi portato in Questura, interrogato dal pubblico ministero e poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto. L’uomo è stato rintracciato presso il parcheggio Laimburg dell’A22 corsia nord. Sia il soggetto che il mezzo, sottolinea la Questura di Bolzano, corrispondevano alla descrizione fornita dai testimoni.



L’uomo presentava inoltre tracce ematiche sul corpo, nonché all’interno del veicolo erano presenti indumenti intrisi di sangue.Le Volanti della Questura, sottolinea la nota ricostruendo i fatti, erano intervenute alle 00:45 nella zona industriale della città, nel parcheggio pubblico dei mezzi pesanti, trovando il cadavere di un uomo, riverso a terra in una pozza di sangue. Il cadavere presentava alcune ferite da taglio, di cui una mortale sotto l’ascella sinistra. Dagli accertamenti, condotti dalla Squadra Mobile di Bolzano, con l’ausilio della Squadra Volante, coordinati dal pubblico ministero intervenuto sul posto, è emerso che il presunto autore dell’omicidio si era subito dato alla fuga a bordo del proprio autoarticolato. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni è emerso che i due avevano litigato nel corso della giornata per futili motivi. L’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre sono in corso gli accertamenti sull’arma del delitto. Lunedì verrà avanzata richiesta di convalida al Gip.





Fercam, morte autista avvenuta in area non di nostra proprietà



In una nota, Fercam esprime “il proprio cordoglio per la tragica morte dell’autista avvenuta la scorsa notte nel piazzale antistante l’azienda, aggiungendo che “il fatto ha scosso profondamente tutti”. Tuttavia, sottolinea Fercam, “è doveroso precisare che l’episodio non si è verificato all’interno del piazzale di proprietà Fercam, bensì in un’area di sosta comunale destinata ai mezzi pesanti, situata nelle immediate vicinanze della nostra sede”. Il piazzale Fercam, prosegue la nota, “è un’area privata, recintata e chiusa al pubblico al di fuori degli orari lavorativi, e durante il fine settimana è accessibile solo ai nostri autisti tramite appositi canali autorizzati”. “Comprendiamo che, per consuetudine, quell’area venga talvolta erroneamente indicata come ‘piazzale Fercam’, ma ci teniamo a chiarire che si tratta di due spazi distinti e separati, con differenti responsabilità di gestione e controllo”, sottolinea Fercam prima di rinnovare “le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima”.