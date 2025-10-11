Ravenna, accoltella genitori nel sonno: arrestato 14enne

Ha accoltellato il padre e la madre nel sonno. Un 14enne è stato arrestato per aver aggredito i genitori di notte, mentre dormivano. Tutto è successo a Ravenna lo scorso 9 ottobre quando, intorno alle 3, una chiamata al 112 ha allertato l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che è intervenuto in un’abitazione della periferia cittadina, dove era stata segnalata un’aggressione.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i sanitari del 118 intenti a soccorrere i due coniugi con ferite da arma da taglio. A colpirli era stato il figlio quattordicenne, che poco prima si era scagliato contro il padre e la madre nel cuore della notte, mentre dormivano. Entrambe le vittime sono state soccorse e non sono in pericolo di vita.

Il figlio, trovato in casa dagli agenti, è apparso confuso. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati due coltelli e un telefono cellulare, all’interno del quale sarebbero stati rinvenuti contenuti e ricerche online che fanno ipotizzare una premeditazione. Il caso è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare nel locale carcere minorile.