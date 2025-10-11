Omicidio-suicidio a Mirandola, anziano uccide la moglie malata e si toglie la vita

Una nuova tragedia scuote il Modenese. Questa mattina, venerdì 11 ottobre, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni, affetta da demenza senile, per poi suicidarsi lanciandosi dal terzo piano della palazzina dove abitavano, in via San Faustino a Mirandola.

Il ritrovamento dei corpi e l’arrivo della polizia

L’allarme è stato lanciato intorno alle 8:30, quando alcuni passanti hanno notato il corpo dell’uomo riverso sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che, entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo senza vita della donna. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe strangolato la moglie prima di gettarsi nel vuoto.

Indagini in corso: coinvolta anche la Polizia scientifica

Le indagini, coordinate dal commissariato locale, sono ancora in corso per definire l’esatta dinamica dei fatti. La Polizia scientifica sta effettuando i rilievi tecnici all’interno dell’abitazione, mentre gli inquirenti non escludono che la malattia della donna possa aver influito sulla drammatica decisione dell’uomo.

Un precedente simile a Castelfranco Emilia pochi giorni fa

Solo pochi giorni fa, un caso analogo ha scosso un’altra città della provincia di Modena. A Castelfranco Emilia, un altro anziano ha ucciso la moglie malata di Alzheimer, sgozzandola, prima di lanciarsi da una finestra. Anche in quel caso si è trattato di un tragico gesto dettato dalla disperazione.