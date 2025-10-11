Cornaredo, incendio in un appartamento: morta una famiglia, evacuate 50 persone

Le vittime sono genitori anziani e figlio. Indagini in corso, edificio dichiarato inagibile

È di tre morti, tutti della stessa famiglia, il bilancio di un incendio divampato nella notte nell’appartamento di un edificio a Cornaredo, in provincia di Milano. Intorno alle 4.30, il radiomobile della Compagnia di Corsico unitamente alla locale stazione e ai vigili del fuoco, sono intervenuti in via Cairoli dove, per cause in corso di accertamento, si è sprigionato un incendio in un appartamento al primo piano di sei, che ha causato la morte di tre membri della famiglia che vi abitava: un 88enne, una 85enne ed il figlio 45enne.

Diciannove persone sono state controllate sul posto dal personale sanitario, mentre otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico.

Edificio inagibile e famiglie evacuate

I vigili del fuoco hanno segnalato come inagibile il palazzo e sono state evacuate 50 persone appartenenti a 17 nuclei familiari. L’appartamento è stato sottoposto a sequestro. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso.

Indagini in corso sull’origine dell’incendio

Saranno effettuati ulteriori accertamenti da parte dei vigili del fuoco per risalire alle cause dell’incendio, di probabile natura accidentale. Sono in corso le indagini della Compagnia Carabinieri di Corsico.