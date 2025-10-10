Maria Cristina Gallo, morta la professoressa di 57 anni che denunciò i ritardi degli esami istologici

È morta di cancro a Mazara del Vallo, nel Trapanese, la professoressa di 57 anni Maria Cristina Gallo che, nei mesi scorsi, denunciò i ritardi anche di due anni, nella consegna degli esami istologici dei pazienti oncologici all’Asp di Trapani. Lo scandalo portò alle dimissioni dell’allora direttore generale Maurizio Croce.

Nel suo caso, l’esame istologico fu richiesto nel dicembre 2023 dopo un intervento. L’esito arrivò nell’agosto 2024 quando ormai il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse. Sullo scandalo dei ritardi sta indagando la procura di Trapani.

Faraone (Iv): “Maria Cristina Gallo ha dato voce a tanti malati che non ne hanno”

“Stanotte se n’è andata dopo una lunga battaglia, e dopo una storia che non avrebbe dovuto mai diventare un ‘caso di malasanità‘. Maria Cristina Gallo non ha combattuto solo contro un tumore raro e feroce. Ha combattuto contro l’indifferenza, contro i ritardi, contro quel rimpallo di responsabilità che troppo spesso uccide più della malattia stessa”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva, a proposito della scomparsa della professoressa di Mazara del Vallo.

“Per mesi ha atteso un referto istologico, otto mesi. E in quei mesi non ha smesso di parlare, di denunciare. Diceva: ‘Non mi faccio sopraffare dalla rabbia, perché è un sentimento distruttivo. Voglio promuovere il bene, dare senso a tutto questo male’. Maria Cristina non chiedeva vendetta, chiedeva giustizia. Oggi la salutiamo con dolore, ma anche con gratitudine. Perché nella sua voce, ferma e lucida fino alla fine, c’è il grido di tanti malati che non hanno voce.E sta a noi far sì che quel grido non resti inascoltato. Ciao Maria Cristina. La tua battaglia continua”, conclude.