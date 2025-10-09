Napoli, sedata perché ‘infastidiva’ altri pazienti: morta 39enne

Sedata e legata alla barella nell’Ospedale del Mare a Napoli, perché “infastidiva” gli altri pazienti, ma la donna dopo un po’ è deceduta. La famiglia della donna, che soffriva di crisi epilettiche, si è affidata all’avvocato Amedeo Di Pietro e ha sporto denuncia per fare chiarezza su quanto accaduto.

La donna, secondo quanto riferito a LaPresse, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale la sera dell’11 settembre alle 22. Dopo mezz’ora, la donna avrebbe iniziato a “infastidire gli altri pazienti” presenti nel pronto soccorso al punto che è stata “sedata”. All’alba del giorno successivo, alle 5.10 del 12 settembre, la donna aveva una pressione arteriosa bassa e, al giro di controllo delle 7.15, è stata trovata in arresto cardiaco.

Al momento, le analisi sono condotte sui principi attivi del sedativo somministrato alla donna per verificare se vi siano state interazioni che potrebbero aver determinato il decesso della 39enne.

La famiglia della donna, su indicazione del proprio legale, sta valutando di chiedere la riesumazione della salma.



La donna giunta in ospedale “in accentuato stato di agitazione”

Secondo quanto apprende La Presse da fonti dell’Asl Napoli 1 centro, la donna di 39 anni, morta lo sorso 12 settembre, la sera dell’11 settembre, è giunta al pronto soccorso dell’Ospedale del mare in un accentuato stato di agitazione. Il personale ha messo in atto le procedure per la “salvaguardia” della paziente stessa e degli altri pazienti presenti in quel momento al pronto soccorso.

Alle 7.10 del giorno successivo, il 12 settembre, la paziente è deceduta per arresto cardiaco, nonostante le manovre di rianimazione da parte del personale.