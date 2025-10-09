Milano, portò in Russia i figli minori: chiesti 3 anni per ex compagna del banchiere Riccardo Orcel

Portarono in Russia i figli del banchiere Riccardo Orcel, fratello dell’amministratore delegato di UniCredit, Andrea, chiedendo mezzo milione di euro per riportarli in Italia, altrimenti il banchiere non li avrebbe più rivisti fino al compimento della maggiore età. Ora la Procura di Milano chiede per loro pene fino a 4 anni e mezzo con le accuse di tentata estorsione e sottrazione e trattenimento di minori all’estero. Giovedì mattina il pm Enrico Pavone ha chiesto alla sesta sezione penale di Milano (presidente Simi) di condannare a 3 anni di reclusione Elena Myandina, cittadina russa di 40 anni, ex compagna di Orcel e madre dei suoi figli, e a 4 anni mezzo il 51enne Angelo Corbosiero, originario di Foggia, che in concorso con la signora nel dicembre 2023 avrebbe ordinato al fratello del numero uno di UniCredit ed ex presidente di una banca in Russia, di pagare 500mila euro preparando “dieci assegni circolari” da 50mila euro ciascuno, da consegnare a un notaio di Milano al loro rientro in Italia con i bambini.

I figli della coppia di 7 e 8 anni. Pm chiede condanna anche per complice

I due piccoli, rispettivamente di 8 e 7 anni all’epoca, erano stati sottratti ad agosto 2023 portandoli in Russia e trattenendoli contro la “volontà del padre” e impedendogli “l’esercizio della responsabilità genitoriale”. Orcel, costituito parte civile nel processo con l’avvocato Domenico Aiello, si è rifiutato di pagare non cedendo alle minacce e ha presentato denuncia ai carabinieri che, nell’immediatezza hanno sequestrato gli assegni come corpo del reato, portando all’inchiesta per sottrazione di minori e tentata estorsione. Il processo nei confronti di Myandina e Corbosiero è stato disposto nel luglio 2024 dalla gip Daniela Cardamone. La prossima udienza è fissata per l’11 novembre per le arringhe delle difese. Nello stessa data potrebbe arrivare già la camera di consiglio con sentenza.