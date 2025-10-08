Sesto San Giovanni, 71enne si getta dal balcone e muore durante lo sfratto

Un uomo di 71 anni è morto questa mattina vicino Milano, gettandosi dal balcone del proprio appartamento di Sesto San Giovanni durante l’esecuzione di uno sfratto. L’uomo si chiamava Letterio Buonomo, era destinatario di uno sfratto per morosità disposto dal Tribunale di Monza su richiesta della proprietà dell’immobile dopo non aver pagato alcuni canoni d’affitto mensili. Originario di Messina, viveva in casa da solo.

I fatti sono avvenuti intorno alle 9.15 in via Puricelli Guerra nel comune nell’hinterland di Milano. Da quanto si apprende l’anziano avrebbe lasciato anche una lettera di addio. Si sarebbe gettato nel vuoto, dal sesto piano, non appena ha visto arrivare sotto casa l’ufficiale giudiziario per la notifica dello sfratto esecutivo. Inutili i soccorsi di Areu con autoambulanza e automedica inviate sul posto, il decesso è stato constatato sul luogo.

Volontario Sesto: “Da questa città sparita parola ‘solidarietà’”

“Io faccio parte di una associazione che si chiama Auser (Associazione per l’invecchiamento attivo, ndr) e che a Sesto dà una mano a circa 700 persone, ma questo signore non ci aveva mai contattato. Purtroppo c’è l’abbandono dello stato sociale. La parola ‘solidarietà’ a Sesto San Giovanni è sparita”. Così Enzo Nova, volontario dell’Associazione per l’invecchiamento attivo del comune dell’hinterland milanese, parlando con i cronisti davanti ai palazzi di via Puricelli Guerra da dove questa mattina si è gettato il 71enne che stava per ricevere lo sfratto.

Il gesto dell’anziano, secondo il volontario è sintomo “di non trovare appoggio di nessuno, la solitudine e il sentirsi emarginati e poi succedono queste cose. Un anno fa un ragazzo dichiaratamente gay che stava cambiando sesso si è suicidato perché nessuno, in questa città, pensa a dare una mano anche a queste persone che sono chiaramente in difficoltà. Non ho mai vissuto una situazione di questo genere”, ha concluso.

Paita (Iv): “Vicenda 71enne di Sesto riempie di dolore”

“Riempie di dolore la vicenda di Sesto San Giovanni, dove un uomo di 71 anni si è gettato dal balcone alla notizia dello sfratto. Sapere che un anziano non riesce a pagare l’affitto e rischia di trovarsi per strada magari dopo anni di lavoro dovrebbe interrogare profondamente la politica. Il governo e le istituzioni hanno il dovere morale di occuparsi di questi casi, di chi si sente disperato e abbandonato. Persone che hanno lavorato una vita e si ritrovano senza nulla. Servono investimenti nazionali sulle politiche abitative che aiutino i più fragili. Sono mesi che il dibattito pubblico è concentrato su temi senz’altro nobili, come la Flotilla o l’omicidio Charlie Kirk. Giusto: ma non dimentichiamoci che c’è un pezzo di Paese che soffre, che non riesce ad arrivare a fine mese, un pezzo di Paese a cui abbiamo il dovere di dare risposte”. Lo dichiara la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia viva.