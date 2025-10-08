Flotilla, partito dal Colosseo il corteo a sostegno della Palestina

Hanno risposto in migliaia all’ennesimo appello in piazza dei movimenti a sostegno del popolo palestinese. Dopo la settimana intensa vissuta le realtà sindacali studentesche e semplici cittadini sono nuovamente ritornati in strada questa volta a Piazza del Colosseo per un corteo che si snoda su via Aventino verso piazzale Ostiense. A tenere banco l’abbordaggio della marina israeliana alla seconda spedizione della Flotilla. Dai megafoni i manifestanti ora da slogan contro il governo e denunciano “la complicità italiana nel genocidio in atto in Palestina”. Il corteo di oggi è stato promosso dalla comunità Palestinese a Roma. “Proseguiamo nella mobilitazione fino a che la guerra a Gaza non si fermerà – avverte Stefano De Angelis dell’esecutivo Usb- nei prossimi giorni ci saranno assemblee e nuovi incontri, anche per portare la conflittualità nei luoghi di lavoro nelle vertenze che ogni realtà ha”. “Non abbiamo notizie degli equipaggi della Freedom Flotilla -spiega Kaled della Freedom Flotilla Italia- l’atteggiamento del governo israeliano non è cambiato e noi proseguiremo nelle mobilitazioni”.