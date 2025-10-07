Roma, studenti occupano il liceo Plauto: “Rompere gli accordi con Israele”

I ragazzi: “Il governo è complice e non ci rappresenta”

Occupato il Liceo Classico “Plauto” di Roma. Questa mattina gli studenti sono entrati nella scuola prendendone possesso in continuità con la mobilitazione in sostegno alla Palestina che negli scorsi giorni ha portato migliaia di persone in piazza. In un messaggio diffuso dai ragazzi, si legge: “Il governo complice e non ci rappresenta, rompere gli accordi con Israele, Meloni dimissioni“. Gli studenti puntano l’attenzione sull’indicazione dell’Usr che vieta di parlare a scuola di Palestina, un modo, scrivono, “per reprimere il dissenso”.

Una settimana fa l’occupazione della Facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza

La facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza è stata occupata il 30 settembre da studenti e attivisti del collettivo “Cambiare Rotta”, insieme ad altre realtà della rete “Sapienza contro la guerra”. Leonardo, uno degli occupanti spiega: “La facoltà rimarrà occupata fino alla manifestazione del 4 ottobre, poi valuteremo gli sviluppi della situazione”. In mattinata si era tenuta una manifestazione all’interno dell’università per esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla, la flotta civile diretta a Gaza e successivamente intercettata dalle forze dell’ordine israeliane.