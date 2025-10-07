Incidenti stradali, scontro auto-moto nel Veronese, morto un 56enne

Incidente mortale stamani in provincia di Verona. Un uomo di 56 anni che viaggiava in sella a una moto ha perso la vita poco prima delle 7 dopo essersi scontrato con un’auto sulla Ss 11, nell’abitato di Sona, nei pressi della Palestra Gimnasium. L’impatto è stato violento, e per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Villafranca con ausilio del NORM di Peschiera.

Ieri tre feriti a Catanzaro

Ieri a Catanzaro tre persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro tra due auto. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro è intervenuta su Viale De Filippis, nei pressi del sottopasso di via Gioacchino da Fiore, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Panda e una Citroën . Il conducente della Fiat Panda è rimasto gravemente ferito ed è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, per poi essere affidato al personale del SUEM 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. A bordo della Citroën viaggiavano una madre con due bambini, che hanno riportato ferite lievi e contusioni; anche loro sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità, temporaneamente rallentata a causa dell’incidente.



