Brescia: agguato a imprenditore a Montichiari, 8 arresti

Otto persone sono state arrestate (4 n carcere e 4 ai domiciliari) per l’agguato contro Angelo Ferandi, titolare della Cavifer, azienda specializzata nello smaltimento di materiali ferrosi e metalli, l’1 marzo 2024.

Dalle prime ore della mattina, nelle province di Brescia, Bergamo e Verona, militari del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda, supportati dai reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a una misura cautelare, emessa dal gip di Brescia su richiesta della locale Dda, nei confronti di 8 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentato omicidio, tentata rapina, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La sera dell’1 marzo 2024, una banda armata attese che Ferandi uscisse dall’azienda ed esplose 8 colpi d’arma da fuoco calibro 9 mm, 6 dei quali avevano raggiunto la vittima alle gambe, alle braccia ed all’addome. L’uomo, in pericolo di vita, fu successivamente trasportato in ospedale, dove, dopo un lungo ricovero, fu dimesso.