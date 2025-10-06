Chiara Petrolini, l’ex fidanzato sulla gravidanza: “Mai sospettato nulla”

L’ex fidanzato di Chiara Petrolini ha parlato oggi davanti alla Corte d’Assise di Parma nel corso dell’udienza del processo in cui la 22enne di Traversetolo è accusata dell’omicidio dei due figli neonati. Durante la deposizione di uno dei testimoni, nel corso dell’udienza del medico del 118 accorso nella sua abitazione nell’agosto 2024, alla vista della foto del cadavere del bambino la ragazza è uscita dall’aula per poi rientrare subito dopo. Lo stesso era accaduto all’udienza precedente. In aula, anche oggi, erano presenti i genitori della giovane. “A ogni rapporto (sessuale, ndr) la vedevo senza vestiti, non ho mai notato un rigonfiamento. Mai”, ha detto l’ex fidanzato Samuel Granelli rispondendo alle domande del pubblico ministero. “È sempre stata bene, non è mai successo nulla che mi potesse dare dei sospetti – ha aggiunto rispondendo a una domanda sulle condizioni della giovane -. Gli ultimi giorni non ci sono stati rapporti perché mi aveva detto che aveva il ciclo“.

“Precauzioni? Io non sempre, lei sì”

“Contraccettivo? Non sempre, io poche volte e a quanto mi risultava lei sì, però io molte poche volte -ha continuato l’ex compagno dell’imputata-. Lei era consapevole che non avevo protezioni. Se non era protetto era comunque voluto, succedeva comunque, non c’erano problemi”. Alla domanda se sapesse per certo che la 22enne usasse qualche precauzione, l’ex partner ha risposto: “Non lo diceva mai, lo davo per scontato, non ne abbiamo mai parlato approfonditamente”. Sull’eventuale assunzione della pillola del giorno dopo, Granelli ha detto di non saperlo “per certo”. In merito alla possibilità di aver prospettato un’eventuale gravidanza il giovane ha aggiunto: “No mai, non ne abbiamo mai parlato. Non abbiamo mi affrontato l’argomento gravidanza. L’argomento delle precauzioni all’inizio sì, poi a lungo andare non ci siamo mai preoccupati. Il primo anno di relazione sapevo che prendesse la pillola, ma non sapevo che pillola”.

“Non credevo potesse essere vero”

Poi, riguardo l’accaduto: “Non credevo potesse essere vero. Dopo che ne sono venuto a conoscenza non credevo fosse possibile, era surreale per me. Non riuscivo a comprendere davvero tutto quello che succedeva, anche se mi continuavano a dare conferme di quello che era, non ci credevo. Ho avuto bisogno di una mano, anche perché è stato molto destabilizzante per me, è stato molto difficile. Sto affrontando tuttora un percorso con una psicologa, tuttora mi sembra surreale”. “Ho cercato di fare il possibile da subito, dando loro dei nomi, mi sembrava il minimo che potessi fare, organizzare il funerale – ha detto -. Ho fatto tutto quello che si poteva. Ho dato i nomi, insieme a Chiara, e abbiamo fatto i funerali, con i miei familiari e amici”.

“Tenere il bambino? Non sarei stato del tutto contrario”

Nicola Tria, avvocato della ragazza, ha poi chiesto all’ex fidanzato se fosse favorevole ad avere dei figli con lei. “Per l’età era molto presto, ma in tutti i casi ne avremmo discusso, non sarei stato contro al 100 per cento“. E sulla possibilità di tenere il bambino da solo: “Ci avrei potuto pensare, se la scelta di Chiara era di non tenerlo”.

Di questo ha parlato anche un amico di Chiara Petrolini: “Mi ha detto che non sapeva, c’erano momenti in cui lo avrebbe tenuto e altri no, ma non voleva precludersi la possibilità di essere madre. Poi è andata come è andata”, ha detto rispondendo alle domande del pubblico ministero. “Ho cercato di capire perché non l’avesse detto, ma non sarei stato comunque io il primo a doverlo sapere, mi dispiace che non si sia fidata”.