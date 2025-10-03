Delitto Garlasco, Palmegiani (consulente Sempio): “Stiamo rivedendo tutti gli atti dell’inchiesta”

Armando Palmegiani è il nuovo consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. “Sull’innocenza di Andrea Sempio non ho cambiato idea. Ne sono sempre stato convinto anche prima che venissi nominato consulente della difesa. Le mie parole sono state travisate e utilizzate strumentalmente perché sono state estrapolate da una mia intervista, dove dico il contrario. Si tratta di soli 6 secondi dove parlo del Dna e dell’impronta 33, affermando l’esatto contrario”. Così a LaPresse l’ex funzionario della Polizia di Stato, nominato consulente tecnico dalla difesa di Andrea Sempio, dopo la rinuncia dell’ex generale del Ris Luciano Garofano. Palmegiani vanta una carriera trentennale nella polizia di Stato dove, dopo aver ricoperto per anni un ruolo importante alla Polizia Scientifica della Questura di Roma, passò alla sezione omicidi della Squadra Mobile della questura capitolina, dove si occupò di delitti importanti come quello delle tre prostitute uccise nel quartiere Prati da Gian Davide de Pau. “Con il pool difensivo di Sempio stiamo rivedendo tutti gli atti dell’inchiesta e del processo che portò alla condanna di Alberto Stasi”, ha aggiunto Palmegiani.

“Uno scenario più ampio dietro la nuova indagine”

“Dietro la nuova inchiesta che ha visto coinvolto anche l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, suppongo ci sia uno scenario più ampio. Bisogno concentrarsi piuttosto sulle tracce genetiche e sulle impronte digitali. Non sono un genetista, vedremo dopo il 18 dicembre di nominare un genetista forense per quanto riguarda la parte tecnica. L’impronta 33, come dico da sempre, non identifica Sempio, ma le corrispondenze sono talmente minime che non possono identificare nessuno. La procura della Repubblica parla di 15 punti di corrispondenza, quella difensiva di 5, e 10 la parte civile. Questa differenza di valutazioni sta a dimostrare che la traccia non si vede bene. Vedremo successivamente quale sarà la situazione, il Dna è degradato e incompleto e non dimostra un’aggressione. In questo caso la quantità sarebbe stata di gran lunga superiore”, dice ancora Palmegiani a LaPresse.

“Finora, da un esame degli atti che ho effettuato non ci sono elementi che portano a individuare la presenza di Andrea Sempio sulla scena del crimine, ma con questo non voglio affermare che Stasi sia colpevole. È stato condannato con elementi che a mio avviso non erano sufficienti per sostenere una condanna oltre il ragionevole dubbio. Nell’intervista ho affermato che il Dna è di Sempio, ma lo dissi in un contesto più ampio in cui spiegavo che è una traccia genetica sotto le unghie, talmente risibile che è da contatto con un oggetto che la vittima aveva probabilmente maneggiato. Questo non prova una aggressione contro Chiara Poggi”, conclude il consulente.