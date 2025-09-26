Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari



Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco. Corruzione in atti giudiziari l’ipotesi di reato a suo carico. Da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le case dell’ex procuratore oltre che quelle del circuito familiare di Sempio.



In merito alle indagini a carico dell’ex procuratore di Pavia, “dagli appunti manoscritti sequestrati” il 14 maggio 2025 “presso l’abitazione dei genitori di Andrea Sempio” “emergerebbe che agli inizi del mese di febbraio 2017 – e dunque in concomitanza con le indagini conseguenti alla prima iscrizione” di Sempio nell’elenco degli indagati per l’omicidio di Chiara Poggi “fosse stata proposta o comunque ipotizzata” una somma di denaro a Venditti “correlata alla archiviazione del procedimento” “ricavabile dalla scritta ‘VENDITTI GIP ARCHIVLA X 20. 30. € euro’” e con “l’archiviazione” che “è in effetti stata richiesta in data 15 marzo 2017 e accolta dal Gip in data 23.3.2017”. Si apprende dal decreto di perquisizione, di cui LaPresse ha preso visione, a firma della procuratrice aggiunta di Brescia, Claudia Moregola, e del procuratore capo Francesco Prete.





Perquisizione in casa dei genitori di Andrea Sempio



Perquisizione in casa dei genitori di Andrea Sempio. Questa mattina all’alba gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro versati dai familiari di Sempio per ottenere l’archiviazione dell’indagine aperta a suo carico nel 2017. L’operazione con perquisizioni, a quanto si apprende, è coordinata dalla Procura di Brescia, competente ad indagare su eventuali reati commessi da magistrati in servizio nel distretto della Corte d’appello di Milano.

Perquisizioni in abitazioni ex carabinieri che fecero indagini

Nell’ambito delle indagini sono anche in corso perquisizioni nelle case di due ex carabinieri che nel 2017, anno in cui il procuratore Mario Venditti archiviò l’indagine su Andrea Sempio, erano in servizio nella procura di Pavia. Lo riportano i social del Tg1.



L’omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, nella villetta di famiglia di via Pascoli a Garlasco (Pavia), venne brutalmente assassinata Chiara Poggi, una giovane di 26 anni. Dopo una serie di sentenze, Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, fu condannato in via definitiva – tramite rito abbreviato – a 16 anni di reclusione.