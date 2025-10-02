Delitto Garlasco, difesa dell’ex procuratore di Pavia Venditti ricorre a Riesame

L’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha presentato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia. L’indagine ipotizza a carico del magistrato, oggi in pensione, il reato di corruzione in atti giudiziari: secondo l’accusa, avrebbe incassato denaro per archiviare il procedimento a carico di Andrea Sempio, nuovamente indagato dai pm pavesi per l’omicidio di Chiara Poggi. Nell’atto di impugnazione, depositato poco fa, il difensore denuncia una “distorsione” della funzione requirente.