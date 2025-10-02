Accesso Archivi

Delitto Garlasco, difesa dell’ex procuratore di Pavia Venditti ricorre a Riesame

LaPresse
L’indagine ipotizza a carico del magistrato, oggi in pensione, il reato di corruzione in atti giudiziari

L’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha presentato al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito venerdì scorso nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia. L’indagine ipotizza a carico del magistrato, oggi in pensione, il reato di corruzione in atti giudiziari: secondo l’accusa, avrebbe incassato denaro per archiviare il procedimento a carico di Andrea Sempio, nuovamente indagato dai pm pavesi per l’omicidio di Chiara Poggi. Nell’atto di impugnazione, depositato poco fa, il difensore denuncia una “distorsione” della funzione requirente.

