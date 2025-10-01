Latina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti

Un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Due persone sono morte. Il velivolo dell’Aeronautica Militare, scomparso dai radar, è stato individuato grazie alle ricerche effettuate con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco e di uno della stessa Aeronautica.

Le vittime sono le due persone che si trovavano a bordo, entrambe decedute nello schianto. Il punto dell’impatto sarebbe nella zona di Cerasella, vicino al Monte Circeo, nei pressi della Migliara 49.

Il velivolo coinvolto nell’incidente è T-260B del 70° Stormo di Latina, come riferisce l’Aeronautica Militare in una nota in cui si sottolinea che l’aereo era “in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso”.

Chi sono le vittime

Sono stati individuati dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, i corpi senza vita dei piloti del velivolo T-260B del 70° Stormo precipitato nella mattinata di oggi. Hanno perso la vita il Colonnello Simone Mettini, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. Il velivolo era impegnato in una missione addestrativa quando, per motivi da accertare, è precipitato al suolo. L’impatto è avvenuto in una zona boschiva del Parco Nazionale del Circeo.La notizia, rende noto l’Aeronatica, è stata comunicata ai familiari, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio.

La Procura Militare di Roma è in attesa di una prima informativa sull’incidente avvenuto questa mattina nei cieli di Sabaudia. L’ufficio inquirente, guidato dal procuratore Antonio Sabino, attende la documentazione preliminare per valutare l’apertura di un fascicolo d’indagine e accertare eventuali responsabilità di competenza militare. Il velivolo coinvolto è un T-260B del 70° Stormo di Latina, impiegato in una missione addestrativa. A bordo si trovavano due militari: il Colonnello Simone Mettini, comandante dello Stormo e istruttore di volo, e il giovane allievo Lorenzo Nucheli. Entrambi hanno perso la vita nell’impatto. I corpi sono stati individuati dai soccorritori a terra, tra i resti del mezzo disperso nella boscaglia. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma si indaga su possibili guasti tecnici o errori umani. Parallelamente, anche la Procura della Repubblica di Latina segue l’evoluzione delle indagini, per stabilire eventuali profili di responsabilità di carattere civile o penale.

Crosetto: “Profondo dolore per scomparsa piloti Aeronautica”

“Si dice che un pilota non muore mai, vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la notizia della tragica scomparsa del Colonnello Simone Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane Allievo Lorenzo Nucheli, caduti in servizio questa mattina a seguito di un incidente aereo nei pressi di Sabaudia. In questo momento di immensa tristezza, a nome mio personale, come Ministro e come padre, e a nome di ogni donna e uomo della #Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie, ai loro cari e a tutta la comunità dell’Aeronautica Militare. Ho manifestato la mia vicinanza al Capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto intorno ai familiari, condividendo il dolore e il ricordo di due vite dedicate al servizio del Paese. Cieli blu, Simone e Lorenzo”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su X.