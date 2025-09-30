Freddo in arrivo sull’Italia, ottobre ‘russo’ con temperature giù fino a 5-6 gradi

Il freddo è in arrivo sull’Italia. Correnti provenienti dalla Russia abbasseranno le temperature, con un inizio di ottobre con clima invernale, in particolare nel fine settimana, su tutta la Penisola. Il calo termico interessa già dalla notte di martedì e mercoledì la fascia orientale, con pioggia su Nordest e Marche. Se mercoledì è attesa un tregua da giovedì, sebbene in un clima con ancora margini di incertezza, al Centrosud la colonnina di mercurio scenderà, coinvolgendo poi da venerdì anche il Nord.

Calo termico con venti sferzanti

Il termometro arriverà a toccare anche i 5-6 gradi, in particolare al mattino, specialmente su Marche, Abruzzo e Molise. Il freddo sarà accompagnato da venti sferzanti, con i mari che diventeranno molto mossi o agitati. L’irruzione di aria fredda nel Mediterraneo darà luogo alla formazione di un vortice ciclonico che andrà a posizionarsi all’estremo Sud.

Codice giallo per vento in Toscana centro-settentrionale

a Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 fino alla mezzanotte di domani, per le zone centro-settentrionali collinari e pianeggianti. L’area interessata è quella del Valdarno fiorentino e inferiore e del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese.