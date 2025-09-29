Eredità Agnelli, spunta nuovo testamento dell’Avvocato – la foto

All’udienza di oggi della causa civile di Torino promossa da Margherita Agnelli nei confronti di John, Lapo, Ginevra Elkann, gli avvocati di Margherita hanno prodotto la copia di un nuovo ed inedito testamento dell’avvocato Gianni Agnelli del 1998.

Il documento è stato rinvenuto nel corso delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica nei confronti, tra gli altri, di John Elkann, Gianluca Ferrero, con l’accusa di fraudolenta evasione fiscale e truffa ai danni dello Stato italiano (i quali, si ricorda, hanno rispettivamente richiesto la messa alla prova e il patteggiamento, dando di fatto acquiescenza alle contestazioni mosse), e del Notaio Remo Morone (figlio di Ettore), quest’ultimo accusato di falso in atto pubblico.

Il testamento di Gianni Agnelli firmato il 20 gennaio 1998

Si tratta di un testamento olografo, debitamente redatto e sottoscritto in data 20 gennaio 1998, con cui Gianni Agnelli stabiliva che le sue partecipazioni nella società ‘Dicembre’, pari a circa il 25%, venissero attribuite al figlio Edoardo “a modifica di altre disposizioni precedenti”, revocando con ciò le disposizioni di cui alla “lettera di Monaco” del 1996. Quest’ultima era stata redatta prima che Gianni Agnelli si sottoponesse ad una delicata operazione a Monte Carlo e con essa prevedeva che il 25% della sua partecipazione nella ‘Dicembre’ venisse riconosciuto in favore del nipote John Elkann.