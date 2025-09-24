Roma, 34enne investita e uccisa a Fiumicino mentre attraversava la strada con il figlio di 8 anni

Stava attraversando la strada con il figlio di 8 anni quando è stata travolta e uccisa da un’auto guidata da un 30enne. La tragedia è avvenuta a Fiumicino (Roma), nel quartiere di Isola Sacra, in via Redipuglia. La vittima, che è morta sul colpo, si chiamava Simona Bortoletto e aveva 34 anni: la donna sarebbe stata investita sul marciapiede, vicino a una rotatoria. Il conducente dell’autoveicolo, una Smart, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Fiumicino con l’accusa di omicidio stradale. Il bimbo è rimasto illeso. Coordina le indagini la procura della Repubblica di Civitavecchia. Sale a 141 il bilancio delle vittime della strada da inizio anno a Roma e provincia.