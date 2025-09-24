Pavia, profilattici in carcere: “720 pezzi per motivi terapeutici’”

Distribuzione di profilattici alle persone detenute per ‘motivi terapeutici’. È l’oggetto di un ordine di servizio della direttrice del carcere di Pavia, Stefania Musso destinato all’area sanitaria, al comandante della Polizia Penitenziaria e all’ufficio ragioneria cui LaPresse ha preso visione.

“Questa Direzione ha provveduto al primo acquisto di n. 720 profilattici, per motivi terapeutici. Secondo la circolare interna, i preservativi sono stati consegnati al dirigente sanitario, dottor Davide Broglia, che impartirà le disposizioni operative alle dottoresse Paola Tana e Gabriella Davide. Saranno loro a occuparsi della distribuzione, con l’obbligo di annotare ogni consegna”. “I medici avranno cura di annotare la consegna alle persone detenute. Sarà cura adoperarsi per ulteriori successive forniture che dovrebbero rientrare nella competenza dell’aria sanitaria”.

Uilpa Pp: “Ammissione rapporti promiscui certifica fallimento sistema carceri”

In merito all’ordine di servizio del carcere di Pavia “l’ammissione di rapporti promiscui i cui effetti sono da arginare attraverso la distribuzione di profilattici per ‘motivi terapeutici’ certifica, se mai ve ne fosse bisogno, il fallimento complessivo del sistema carceri. Mentre si discute della disciplina del diritto all’affettività dei detenuti, riconosciuto dalla Corte Costituzionale, l’Amministrazione penitenziaria sembra avallare un esercizio fai da te della sessualità, indipendentemente da qualsiasi requisito, invece richiesto a coloro che vorrebbero fruirne regolarmente”. È quanto afferma Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

“Sia chiaro che la nostra non è una valutazione di carattere morale, né si vuole entrare nell’autodeterminazione sessuale di chicchessia”, spiega il Segretario della Uilpa Pp.

“Si porrebbero peraltro problemi ulteriori anche in considerazione del pesante sovraffollamento della Casa Circondariale di Pavia, dove sono allocati 704 detenuti in 515 posti, sorvegliati da 237 agenti quando ne servirebbero 456. I ristretti sono sempre consenzienti? L’amministrazione penitenziaria è nelle condizioni di esserne certa? Soprattutto, atteso pure che i preservativi vengono (o sono stati) distribuiti per finalità terapeutiche, è stata fatta la valutazione del rischio per gli operatori? Sono stati informati? Sono state adottate le opportune misure per la salvaguardia della salute, della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro? Domani mi recherò personalmente in Lombardia e cercheremo di dare una risposta a questi e ad altri interrogativi, ma naturalmente auspichiamo immediati chiarimenti ufficiali dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Ministero della Giustizia”, conclude De Fazio.