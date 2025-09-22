Sciopero per Gaza, studenti bloccano gli ingressi della Sapienza

La giornata di sciopero generale a sostegno dei palestinesi di Gaza indetta per oggi, 22 settembre, dal sindacato Usb è stata accolta anche dalle organizzazioni studentesche dell’università La Sapienza di Roma che questa mattina dalle ore 7:30 hanno cominciato a bloccare gli ingressi alla città universitaria. Il concentramento degli studenti si unirà dalle 10 alla grande manifestazione di Piazza dei cinquecento dove è prevista la manifestazione con tutti e le realtà aderenti.

“Questa mattina abbiamo bloccato gli ingressi principali della città universitaria- spiega Leonardo di Cambiare rotta – ci uniremo più tardi alla piazza cittadina convocata alla stazione Termini. L’indicazione è quella di bloccare la città e il Paese tutto a sostegno della Global Sumud Flotilla e della resistenza palestinese ma anche contro la complicità del governo italiano nei confronti del genocidio in atto a Gaza”.