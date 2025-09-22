Perugia, cadavere trovato in un sacco a Spoleto

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, all’interno di un sacco, è stato trovato lunedì sera in una scarpata a Spoleto, in provincia di Perugia. È stato un cittadino a notare il sacco contenente il cadavere e allertare i carabinieri di Spoleto.

Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza

Il corpo senza vita è stato trovato nel quartiere Casette, non distante dai binari della ferrovia. Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha abbandonato il sacco della spazzatura. A Spoleto, da alcune ore, si cerca anche un 21enne che si era allontanato da una comunità, ma al momento non paiono esserci collegamenti tra la sparizione e il cadavere nel sacco.