Lecco, giovani travolte e uccise da auto a Brivio: arrestato il guidatore

È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale l’uomo alla guida del mezzo che sabato sera a Brivio, in provincia di Lecco, ha investito e ucciso due ragazze di 21 anni, Giorgia e Milena.

L’incidente

Le due giovani sono state travolte mentre camminavano sul ciglio della strada provinciale. Si stavano recando alla festa del paese insieme a una terza amica, che è rimasta illesa. Alla guida dell’auto, un uomo di 30 anni. L’impatto, avvenuto nei pressi di una palestra, non ha lasciato scampo alle due, che sono morte sul colpo.

Il sindaco di Brivio proclama due giorni di lutto

In una nota, il sindaco di Brivio, Federico Airoldi, ha proclamato due giorni di lutto cittadino. “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena. Una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio. In segno di rispetto e partecipazione ho proclamato due giorni di lutto cittadino“, si legge. “Lo spettacolo pirotecnico e gli eventi musicali sono annullati così come le manifestazioni previste per la giornata di lunedì 22 settembre – prosegue la nota -. La processione prevista per le 15,30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena”.