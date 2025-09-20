Trentino, si tuffa nel lago di Garda e annega: morta 48enne

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma i tentativi di rianimazione non hanno salvato la vita alla donna.

Un semplice bagno nel lago di Garda si è trasformato in tragedia per Eleonora Franceschini, 48 anni di Besenello, morta nel tardo pomeriggio di ieri. La donna stava nuotando fino alle boe di fronte alla spiaggia della Purfina a Riva del Garda, in Trentino, quando è avvenuto l’incidente.

L’allarme e i soccorsi

A dare l’allarme è stata una turista che ha visto il corpo della donna adagiato sul fondale a circa venti metri dalla riva. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno riportato la donna a riva in arresto cardiaco.

Trasferimento in ospedale e conferma del decesso

I sanitari hanno tentato di rianimare Eleonora Franceschini prima di trasferirla in elicottero al Santa Chiara di Trento, ma purtroppo è giunta in ospedale già senza vita.