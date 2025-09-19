Latina, donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Una donna di 63 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Muzio Scevola, nel quartiere di Campo Boario a Latina. A scoprire il corpo, secondo quanto apprende LaPresse, riverso a terra con tracce di sangue, è stata la badante, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica della questura di Latina, che hanno riscontrato che l’appartamento era a soqquadro, segno di una possibile colluttazione o tentativo di furto.

Al momento non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dell’omicidio. Il sostituto procuratore di turno della procura della Repubblica di Latina, ha disposto l’autopsia.