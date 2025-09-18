Maurizio Rebuzzini morto a Milano, i vicini: "Persona tranquilla e riservata"

È il fotografo Maurizio Rebuzzini l’uomo di 74 anni deceduto nella serata di mercoledì a Milano, dopo essere giunto all’ospedale Fatebenefratelli. E’ stato ritrovato in fin di vita nella sua abitazione di via Zuretti dal figlio Filippo. Nello stesso appartamento aveva anche lo studio fotografico ‘Obiettivo camera’. “Era una persona tranquilla, si vedeva spesso. Anche il figlio come il papà, molto riservati. Spesso stavano insieme”, ha raccontato una vicina di casa. Sono in corso le indagini della Squadra mobile: l’ipotesi è che possa essere stato strangolato.