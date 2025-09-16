Sulmona, 12enne vittima di stupro e revenge porn: c’è un terzo indagato

C’è un altro indagato, di 17 anni, nel caso di violenza sessuale e revenge porn ai danni di una 12enne a Sulmona, in provincia de L’Aquila. Il Tribunale dei minorenni del capoluogo abruzzese ha fissato per mercoledì 17 settembre un interrogatorio protetto, per ascoltare la vittima con l’assistenza di esperti e psicologi.

Gli indagati ora sono tre ragazzi di 14, 17 e 18 anni. Il minorenne, appena aggiunto alla lista, è accusato di aver prodotto materiale pornografico, immortalando la vittima in un video durante una violenza sessuale. Le immagini poi sono finite su un gruppo WhatsApp a luglio scorso.

Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi elettronici dei giovani e hanno perquisito le loro abitazioni. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Sulmona dalla famiglia della 12enne, che ha riferito di essere stata costretta a rapporti sessuali e ricattata con la minaccia di diffondere file a contenuto sessuale che la riguardavano. Gli indagati, per il tramite dei loro avvocati, respingono ogni accusa.