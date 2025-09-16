Accesso Archivi

Sulmona, 12enne vittima di stupro e revenge porn: c’è un terzo indagato

Foto di archivio LaPresse, 4 Luglio 2022, Milano
Si tratta di un giovane di 17 anni che si aggiunge agli altri due di 14 e 18 anni

C’è un altro indagato, di 17 anni, nel caso di violenza sessuale e revenge porn ai danni di una 12enne Sulmona, in provincia de L’Aquila. Il Tribunale dei minorenni del capoluogo abruzzese ha fissato per mercoledì 17 settembre un interrogatorio protetto, per ascoltare la vittima con l’assistenza di esperti e psicologi.

Gli indagati ora sono tre ragazzi di 14, 17 e 18 anni. Il minorenne, appena aggiunto alla lista, è accusato di aver prodotto materiale pornografico, immortalando la vittima in un video durante una violenza sessuale. Le immagini poi sono finite su un gruppo WhatsApp a luglio scorso. 

Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi elettronici dei giovani e hanno perquisito le loro abitazioni. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata ai carabinieri di Sulmona dalla famiglia della 12enne, che ha riferito di essere stata costretta a rapporti sessuali e ricattata con la minaccia di diffondere file a contenuto sessuale che la riguardavano. Gli indagati, per il tramite dei loro avvocati, respingono ogni accusa.

