Reggio Emilia, 41enne muore dopo essere stato fermato con taser da polizia

Un uomo di 41 anni, con precedenti penali, è deceduto questa mattina all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo essere stato bloccato dalla polizia con il taser. L’episodio è avvenuto intorno alle 6 nella frazione di Massenzatico, in provincia di Reggio Emilia. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il 41enne abbia dato in escandescenze. Nonostante i tentativi di rianimazione del 118, l’uomo è morto poco dopo il ricovero. La Procura ha aperto un’inchiesta e la polizia scientifica è al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.

Siulp: “Vicini a poliziotto coinvolto in intervento”

“Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) di Reggio Emilia desidera esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza al collega che è stato coinvolto nel recente intervento di polizia che ha tragicamente portato alla morte di un giovane. Siamo fiduciosi che l’azione sia stata condotta in pieno rispetto delle procedure e della formazione ricevuta. Il nostro collega, come tutti gli operatori di polizia, affronta quotidianamente situazioni di alto rischio, dove le decisioni devono essere prese in una frazione di secondo per tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità di tutti i soggetti coinvolti. Sosteniamo con forza il nostro collega, convinti che la sua professionalità e il suo operato siano stati corretti e dettati da una situazione di estrema necessità”. È quanto si legge in una nota del segretario generale provinciale di Reggio Emilia del Siulp, Aldo Aragiusto.

“In questo momento di profondo dolore, il nostro pensiero e la nostra solidarietà vanno anche alla famiglia del giovane deceduto – prosegue -. La tragedia ha scosso l’intera comunità e ci uniamo al dolore dei familiari in questo momento difficilissimo. In questo contesto, il Siulp di Reggio Emilia ribadisce il proprio sostegno all’utilizzo del Taser come strumento di supporto operativo. Riteniamo che il Taser, se impiegato correttamente, rappresenti un’alternativa valida rispetto all’uso dell’arma da fuoco in determinate circostanze. Fornire agli agenti strumenti adeguati, moderni e non letali è fondamentale per gestire situazioni complesse in modo più sicuro, riducendo i rischi sia per i cittadini che per gli operatori. Confidiamo nel lavoro della magistratura per fare piena luce sull’accaduto e siamo certi che la verità emergerà. Nel frattempo, continuiamo a sostenere e a difendere i nostri colleghi, che ogni giorno svolgono un lavoro essenziale per la sicurezza di tutti noi”.