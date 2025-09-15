Palermo, omicidio in farmacia: uomo colpito alle spalle con arma da fuoco

Un uomo, Stefano Gaglio, 39 anni, è stato ucciso intorno alle 9 in piazza Principe di Camporeale a Palermo. Dalle prime informazioni sarebbe stato colpito alla schiena da tre proiettili sparati da una pistola. L’omicidio è avvenuto all’interno di una farmacia.

La vittima è uno dei dipendenti della farmacia Sacro Cuore. Da quanto si apprende è stato colpito vicino al magazzino, all’esterno della farmacia. Dalle immagini delle telecamere gli inquirenti non escludono che si tratti di un’esecuzione. Meno probabile una rapina finita nel sangue. La vittima era il magazziniere della farmacia. È stato colpito appena sceso dallo scooter parcheggiato in via Oberdan. Il corpo è disteso sul marciapiede. Gaglio stava andando al lavoro. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere esterne della farmacia. Gli inquirenti della squadra mobile stanno cercando di appurare se la vittima sia stata seguita o se chi lo ha ucciso abbia atteso il suo arrivo sul posto di lavoro. Sul posto, con gli investigatori, i sanitari del 118.