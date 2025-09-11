Accesso Archivi

Venezia, aggredita coppia di turisti di religione ebraica

Foto di archivio LaPresse
Emilio Orlando
La polizia ha identificato e denunciato due cittadini tunisini

Grave episodio di violenzaVenezia la notte tra il 7 e l’8 settembre. Una coppia di turisti, lui statunitense e lei israeliana, è stata presa di mira da un gruppo di circa dieci individui, presumibilmente di origine nordafricana. I due passeggiavano in città indossando abiti tradizionali ebraici, quando sono stati aggrediti all’improvviso. Uno dei componenti del gruppo aveva con sé un cane di grossa taglia, e alcuni testimoni affermano di aver udito urlare ‘Free Palestine’ e slogan politici prima dell’aggressione. La polizia di Venezia ha identificato e denunciato due cittadini tunisini.

