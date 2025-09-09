Accesso Archivi

Maltempo, all’Elba violento nubifragio: linee telefoniche interrotte

LaPresse
L’isola toscana colpita da un forte nubifragio, a Portoferraio caduti 70 mm di pioggia in meno di un’ora. Interrotte le linee telefoniche

Una forte ondata di maltempo ha colpito oggi l’Isola d’Elba. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di un “forte nubifragio” che ha causato “allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile”. “70 mm di pioggia caduti in meno di un’ora a Portoferraio. Prestiamo massima attenzione. Nelle prossime 3 ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali”, ha aggiunto il governatore della Toscana. Il Comune di Portoferraio ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a non usare l’automobile.

A Portoferraio linee telefoniche interrotte

Molte strade risultano allagate e le linee telefoniche interrotte. Diversi sono gli interventi da parte dei Vigili del fuoco e del sistema di Protezione civile regionale a causa di allagamenti avvenuti in uffici e negozi. Si segnalano anche soccorsi per recuperare chi si era trovato bloccato nei sottopassi. Giani ha confermato che rimane alta l’attenzione e continua il monitoraggio dell’evoluzione meteo.

“Questa mattina l’Isola d’Elba si è trovata di nuovo sotto l’acqua: a Nisporto il fosso La Penta Renaio ha esondato, provocando allagamenti e disagi seri per famiglie e attività. Non è la prima volta, e purtroppo rischia di non essere l’ultima”, ha detto Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e segretaria provinciale FI a Livorno, che ha poi aggiunto: “È inaccettabile che un territorio fragile e a rischio come l’Elba venga lasciato senza protezioni concrete. Il Presidente Giani, che è commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, non ha mai messo in campo un piano serio di interventi”. “Oggi -ha proseguito- i nodi vengono tristemente al pettine: ogni settimana le famiglie elbane si vedono allagate case e negozi, con danni enormi e senza risposte. Gli eventi meteorologici estremi sono una realtà con cui convivere, ma se non si interviene sulla manutenzione dei fossi, sulla prevenzione e sul controllo del territorio, l’emergenza diventa la normalità. È necessario capire anche se ci sono stati interventi sbagliati o trascurati che hanno peggiorato la situazione. È inutile che il Pd, Giani e tutto l’apparato continuino a presentarsi all’Elba parlando di campagne elettorali e territori marginalizzati, quando i primi responsabili di questa marginalizzazione sono proprio coloro che hanno sempre governato la Toscana. Basta con le passerelle: servono risposte, subito”.

Allerta arancione in 5 regioni

Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, portando dalla sera di oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione, domani verso il centro-sud, con fenomeni localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

