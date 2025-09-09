Maltempo, all’Elba violento nubifragio: linee telefoniche interrotte

Una forte ondata di maltempo ha colpito oggi l’Isola d’Elba. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha parlato di un “forte nubifragio” che ha causato “allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile”. “70 mm di pioggia caduti in meno di un’ora a Portoferraio. Prestiamo massima attenzione. Nelle prossime 3 ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali”, ha aggiunto il governatore della Toscana. Il Comune di Portoferraio ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a non usare l’automobile.

A Portoferraio linee telefoniche interrotte

Molte strade risultano allagate e le linee telefoniche interrotte. Diversi sono gli interventi da parte dei Vigili del fuoco e del sistema di Protezione civile regionale a causa di allagamenti avvenuti in uffici e negozi. Si segnalano anche soccorsi per recuperare chi si era trovato bloccato nei sottopassi. Giani ha confermato che rimane alta l’attenzione e continua il monitoraggio dell’evoluzione meteo.

“Questa mattina l’Isola d’Elba si è trovata di nuovo sotto l’acqua: a Nisporto il fosso La Penta Renaio ha esondato, provocando allagamenti e disagi seri per famiglie e attività. Non è la prima volta, e purtroppo rischia di non essere l’ultima”, ha detto Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e segretaria provinciale FI a Livorno, che ha poi aggiunto: “È inaccettabile che un territorio fragile e a rischio come l’Elba venga lasciato senza protezioni concrete. Il Presidente Giani, che è commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, non ha mai messo in campo un piano serio di interventi”. “Oggi -ha proseguito- i nodi vengono tristemente al pettine: ogni settimana le famiglie elbane si vedono allagate case e negozi, con danni enormi e senza risposte. Gli eventi meteorologici estremi sono una realtà con cui convivere, ma se non si interviene sulla manutenzione dei fossi, sulla prevenzione e sul controllo del territorio, l’emergenza diventa la normalità. È necessario capire anche se ci sono stati interventi sbagliati o trascurati che hanno peggiorato la situazione. È inutile che il Pd, Giani e tutto l’apparato continuino a presentarsi all’Elba parlando di campagne elettorali e territori marginalizzati, quando i primi responsabili di questa marginalizzazione sono proprio coloro che hanno sempre governato la Toscana. Basta con le passerelle: servono risposte, subito”.

Allerta arancione in 5 regioni

Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all’Italia, portando dalla sera di oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, in estensione, domani verso il centro-sud, con fenomeni localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 9 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, su Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, in estensione nel corso della notte, a Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.