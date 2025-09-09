Incidenti stradali, morti un 42enne a Palermo e un uomo nel Padovano

Ancora vittime sulle strade italiane. Nelle ultime 24 ore due incidenti stradali hanno causato la morte di altrettante persone: uno in Sicilia e uno in Veneto.

Palermo-Agrigento: si ribalta con l’auto, muore 42enne

La prima vittima a Palermo, sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento, la Statale 121, nel tratto tra Misilmeri e Bolognetta, dove a perdere la vita è stato Roberto Coniglio di 42 anni. La vittima era alla guida di una Mercedes Classe B quando, probabilmente a causa della forte velocità, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato più volte, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del 42enne. Le autorità, i carabinieri della Compagnia di Misilmeri, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Padovano: auto esce di strada, un morto

Questa mattina, intorno alle 5, un altro incidente stradale si è verificato a Piazzola sul Brenta, nel Padovano, all’altezza di Ponte Carturo.

Un’auto è uscita autonomamente di strada e il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo e affidarlo al 118, ma il medico ha potuto solo constatare il decesso. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.