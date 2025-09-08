Vicenza, 13enne investito e ucciso da auto pirata

Un ragazzo di 13 anni è stato investito e ucciso ieri sera da un’auto pirata mentre era in bicicletta, vicino Vicenza. La tragedia è avvenuta intorno alle 20.30 a Lusiana Conco. Inutili i tentativi di rianimazione del 13enne da parte del 118. In corso le indagini dei carabinieri di Bassano del Grappa, coordinati dalla Procura di Vicenza, per risalire all’automobilista che si è allontanato dopo lo schianto.

Pedone muore investito a Roma

Un altro grave incidente ieri sera anche a Roma, in via Leone XIII: investiti due pedoni peruviani di 38 anni. La donna è ferita, l’uomo è deceduto. Il conducente della Ford Focus, 65 anni, fermatosi sul posto, è ricoverato per accertamenti. Indagini della Polizia Locale sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La donna ferita è stata trasportata presso l’ospedale San Camillo.

Nel Comasco auto contro moto: morto un 26enne

Un’altra vittima della strada anche nel Comasco: un ragazzo di 26 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri in via Vittorio Veneto a Rovello Porro, in provincia di Como. Intorno alle 23.20 la moto sulla quale viaggiava e un’automobile si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Il 26enne è morto sul colpo e i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso.

Al volante dell’auto, un uomo di 60 anni che è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e i carabinieri di Cantù per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.