Incidenti sul lavoro, due operai morti a Torino e nel Catanese

Incidente mortale sul lavoro questa mattina in via Genova 87 a Torino: un uomo di 69 anni è precipitato dal cestello di una gru da un’altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e carabinieri del Lingotto per gli accertamenti.

Poco dopo, un operaio di 53 anni, Salvatore Sorbello, residente a Santa Venerina in provincia di Catania, è morto mentre era al lavoro in un cantiere di Riposto, sempre nel Catanese, in contrada Rovettazzo. L’operaio, per cause ancora da accertare, è precipitato dal tetto di un capannone industriale. Inutili i soccorsi dei colleghi e del personale del 118 che hanno provato a rianimare il 53enne. Le indagini sono state affidate ai carabinieri e ai tecnici dell’ispettorato al lavoro.

Anche un operaio di 27 anni è ricoverato in gravi condizioni per le ferite riportate in un altro incidente sul lavoro avvenuto in via Sempione a Marano, in provincia di Novara. Il giovane era su un cestello quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto. Sul posto i soccorsi del 118 che hanno trasferito il 27enne in codice rosso nell’ospedale Maggiore di Novara.

Un altro operaio di 37 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale San Gerardo di Monza, per le ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto stamani in un cantiere in via Milano, al civico 238, a Desio, in provincia di Monza Brianza.

Il 37enne stava lavorando su una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da una altezza di circa 10 metri.

Nell’impatto con il suolo, il 37enne ha riportato un trauma cranico e al bacino, oltre alla frattura di un braccio e una gamba.

Sul posto oltre ai soccorsi di Areu 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale.

Chiorino: “Ogni vita spezzata è una tragedia”

“Ogni vita spezzata sul lavoro è una tragedia che lascia un dolore profondo e incolmabile. Esprimo, sconcertata, a nome mio e dell’intera Regione Piemonte, il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima. Mentre si attendono chiarimenti sulla dinamica dell’incidente, resta fermo il dovere delle istituzioni di non abbassare mai la guardia sulla sicurezza e sulla prevenzione: nessuno dovrebbe partire per il lavoro senza la certezza di poter tornare a casa dai propri cari”. Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, in merito all’incidente mortale avvenuto in via Genova, a Torino, questa mattina.

Fregolent (Iv): “Emergenza nazionale, governo intervenga subito”

“Un altro morto sul lavoro a Torino, nello stesso luogo dove tre operai persero la vita tre anni fa. Non è fatalità, è una tragedia annunciata”. Lo dichiara la senatrice torinese di Italia Viva Silvia Fregolent commentando la tragedia avvenuta questa mattina nel capoluogo piemontese. “Le morti sul lavoro sono un’emergenza nazionale: non bastano cordoglio e promesse, servono provvedimenti concreti, più controlli, più formazione, più prevenzione e investimenti seri. Il governo deve agire subito. La sicurezza non può mai essere considerata un costo, altrimenti l’unico prezzo che continueremo a pagare – conclude – sarà quello di vite spezzate di chi lavora e delle loro famiglie”.