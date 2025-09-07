Bassano del Grappa, 43enne accoltellata: arrestato l’ex marito

È stato arrestato dai carabinieri di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, l’uomo che ieri sera ha accoltellato la ex di 43 anni a Marostica. L’uomo, ex marito della vittima, 45enne cittadino italiano, residente a Rosà, pregiudicato, è ritenuto responsabile del tentato omicidio. In particolare il 45enne dopo essere entrato in una sala slot avrebbe colpito la ex moglie con un coltello da cucina. La donna si è salvata grazie a una cliente, intervenuta, nonostante le minacce del 45enne. Sul posto, dopo la segnalazione, sono giunti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa che hanno subito individuato l’uomo, il quale, sporco di sangue, alla vista dei militari, ha lasciato in terra il coltello, venendo bloccato e posto in sicurezza.

Zaia: “Episodio è ferita”

“Questa notte a Bassano si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall’ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45″. Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia.

“Sul luogo sono intervenute immediatamente le Forze dell’ordine e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere, che lascia sgomenti e rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità veneta”, prosegue Zaia.

“Alla donna va la mia vicinanza e quella dell’intera Regione; aggiungo che non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne”, sottolinea il presidente.

“È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile. Ringrazio le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e auspico che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Il Veneto non tollera la violenza: continueremo a lavorare con determinazione per promuovere una cultura del rispetto e della dignità di ogni persona”, conclude il presidente Zaia.