Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 7 settembre 2025

Ultima ora

Giubileo Cattolici Lgbtq+, centinaia di persone a Roma per la veglia

Centinaia di fedeli cattolici queer si sono riuniti in una chiesa di Roma per partecipare alla veglia in vista del Giubileo. “Stiamo scrivendo un pezzo di storia. È la prima volta che qualcosa del genere accade nella Chiesa. La nostra felicità è la gioia di essere veramente riconosciuti come persone senza etichette, senza catalogazioni”, ha detto Alessandra Bialetti, intervistata da Associated Press. Il Giubileo dei cattolici appartenenti alla comunità Lgbtq+ rappresenta un passo importante nel percorso di accettazione e accoglienza da parte del Vaticano. Il pellegrinaggio, tuttavia, non è ufficialmente promosso dalla Santa Sede ma è solo elencato nel calendario degli eventi dell’Anno Santo.