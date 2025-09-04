Bari, auto fuori strada: morto bimbo di 5 mesi

Un bambino di 5 mesi è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Corato, in provincia di Bari. Il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dalla madre che, pare per evitare un gatto che stava attraversando, ha sterzato improvvisamente finendo fuori strada contro un pino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 in via Bracco, in una zona fuori da centro abitato dove risiede la famiglia, che gestisce un bar. La donna stava infatti facendo ritorno a casa. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto, il piccolo che si trovava sull’ovetto posizionato sul sedile anteriore sarebbe stato sbalzato all’indietro dall’airbag attivato dall’impatto. Apparso subito grave, il bimbo è stato trasportato dal 118 al Policlinico di Bari dove poi è deceduto. La mamma è stata ricoverata all’ospedale di Corato e non sarebbe in pericolo di vita.

Sindaco Corato: “Siamo tutti sconvolti e addolorati”

“Siamo tutti sconvolti e profondamente addolorati per quanto successo. Esprimo la vicinanza mia e dell’intera città, alla famiglia. Il piccolo Damiano ha vissuto troppo poco, ma la sua bellezza e vivacità sono entrate nel cuore di tutti noi”. Lo dichiara il sindaco di Corato, Corrado De Benedettis, in merito al grave incidente stradale. “La vita è un mistero che con fede va accettato costruendo una comunione profonda con chi ci ha lasciato, nella consapevolezza che la realtà è più grande dei nostri sensi e della nostra comprensione”, aggiunge il sindaco del comune in provincia di Bari.