Ciro Grillo, salta l’udienza per lutto del giudice Contu

Slitta la sentenza di primo grado nel processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, imputati per presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese all’epoca dei fatti 19enne.

L’udienza prevista oggi al tribunale di Tempio Pausania è stata annullata a causa di un improvviso e gravissimo lutto che ha colpito Marco Contu, presidente del collegio giudicante. La decisione attesa tra oggi e domani è stata rinviata al 22 settembre.

Morto il figlio del giudice Contu

L’udienza è stata rinviata a causa del lutto che ha colpito il presidente del collegio giudicante del tribunale di Tempio Pausania, Marco Contu. Ieri pomeriggio a Roma ha infatti perso la vita il figlio 22enne, Pietro, deceduto dopo essere stato investito da un convoglio della metropolitana alla fermata San Paolo, lungo la linea B.

Procura conferma richiesta di condanna a 9 anni

Durante le repliche, svoltesi ieri con oltre due ore di ritardo, il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha confermato la richiesta di condanna a 9 anni di reclusione per ciascuno degli imputati. Nessuno dei giovani era presente in aula, così come erano assenti le due presunte vittime.

Interventi della difesa e delle parti civili

Nel corso dell’udienza ha preso la parola anche Giulia Bongiorno, avvocata della principale querelante, rappresentando la parte civile.

Con questa udienza si è aperta la due giorni conclusiva di un processo iniziato nel 2021, che oggi vedrà la pronuncia della sentenza.