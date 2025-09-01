Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4. Sindaco Pozzuoli: “Nessun danno”

La terra continua a tremare nella zona dei Campi Flegrei. Dopo quelle – lievi – della notte, una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 04.55. Ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro localizzato vicino Pozzuoli.

Nuove scosse nella notte, due di magnitudo 2.8

Lo sciame sismico in corso da ieri nei Campi Flegrei è proseguito anche nella notte. Secondo il monitoraggio effettuato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) dopo la mezzanotte si sono registrate diverse scosse, due della quali di magnitudo 2.8 (la prima alle 00.33, la seconda alle 01.29) con epicentro vicino Pozzuoli.

Prosegue monitoraggio Ccs dopo ultime scosse

“Prosegue il monitoraggio da parte del Ccs, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal pomeriggio di ieri nell’area dei Campi Flegrei”. Lo comunica la prefettura di Napoli. “Così come riferito dall’Osservatorio Vesuviano, si è registrata una scossa tellurica di magnitudo 4.0 alle 4.55 di stamani, preceduta da altri eventi minori. Sono in corso i consueti accertamenti, da parte di tutti i soggetti istituzionali preposti, per verificare e intercettare eventuali criticità”, si legge nella nota.

Sindaco Pozzuoli, nessun danno dopo ultima scossa di 4.0

“Nella notte appena trascorsa la nostra città è stata interessata da una scossa di magnitudo 4.0. Da ieri è in corso uno sciame sismico molto intenso”. Lo dichiara il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. “Ho disposto l’immediata uscita delle pattuglie della Polizia Municipale e delle auto della Protezione Civile per monitorare il territorio e verificare eventuali criticità.Al momento non risultano danni a persone o cose – prosegue -. Resto in costante contatto con le autorità competenti ma anche con EAV per affrontare la questione dei trasporti pubblici: ad ogni scossa non possiamo permetterci una sospensione totale del servizio. È necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini senza paralizzare il diritto alla mobilità.La situazione è sotto controllo e continueremo ad aggiornarvi con la massima trasparenza”.