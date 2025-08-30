Roma, scontro auto-moto: morto un 63enne

Un uomo di 63 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio a Roma in via San Giovanni Eudes, in prossimità dell’incrocio con via degli Antamoro. La vittima, di nazionalità italiana, era alla guida di una moto Bmw che si è scontrata con un’auto, una Smart. A bordo dell’auto un 38enne, rimasto ferito e trasportato all’ospedale San Camillo. Via San Giovanni Eudes è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte delle pattuglie del XII gruppo Monteverde della polizia locale. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.