Local March for Gaza anche a Torino, oggi la prima tappa – Le foto

Local March for Gaza – LA PRIMA TAPPA: Da Moncalieri a San Mauro Torinese. Le immagini degli organizzatori

E’ partita questa mattina la prima tappa della Local March for Gaza che per quattro sabati toccherà diverse città della cintura di Torino, compreso il capoluogo piemontese. La prima tappa oggi, 30 agosto, è partita da Moncalieri, dove il sindaco Paolo Montagna ha dato il suo saluto alla marcia, per arrivare all’ora di pranzo in piazza Vittorio a Torino e nel pomeriggio arriverà a San Mauro Torinese, dove anche qui sarà salutata dagli interventi dell’amministrazione.

Le prossime tappe sono il 13 settembre (Settimo-Mappano-Borgaro-Venaria), il 20 settembre (Druento-Pianezza-Rivoli), il 27 settembre (Rivalta-Beinasco-Nichelino-Torino). “La camminata si svolge senza simboli di partito e associativi” hanno spiegato gli organizzatori. Oggi erano presenti tante bandiere della pace. La Local March si inserisce nel contesto della prima Local March for Gaza organizzata a luglio sui sentieri di Oropa. Tra gli organizzatori anche l’ex assessore alla Pace di Moncalieri, che 25 anni fa era a Gaza con altri mille cittadini torinesi “per testimoniare la nostra speranza di pace“.