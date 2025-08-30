Genova, fiaccolata prima della partenza delle navi di aiuti per Gaza

Centinaia di partecipanti sabato sera a Genova alla fiaccolata organizzata per le vie della città per testimoniare solidarietà alla missione di Music For Peace – associazione no profit che da 30 anni si occupa di aiutare popolazioni in scenari di guerra – e Calp – comitato autonomo dei lavoratori del porto di Genova – che partecipano all’iniziativa Global Sumud Flotilla e salperanno in queste ore dallo scalo genovese con 5 imbarcazioni cariche di cibo e aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza.

La fiaccolata pro-Gaza a Genova prima della partenza delle navi di aiuti umanitari per la Striscia

Donate 300 tonnellate di beni a lunga conservazione

Una mobilitazione senza precedenti che in pochi giorni ha visto migliaia di partecipanti tra enti, gruppi e privati cittadini, che hanno donato oltre 300 tonnellate di beni a lunga conservazione, dopo l’appello lanciato dall’associazione no profit genovese insieme ai portuali. L’iniziativa mira a forzare il blocco navale israeliano che impedisce l’arrivo degli aiuti alla popolazione della Striscia e a sensibilizzare i governi internazionali perché premano per poter sbloccare la situazione e permettere di recapitare cibo e beni di prima necessità ai civili sotto assedio.

Le navi che partiranno da Genova

Da Genova partiranno 5 imbarcazioni con a bordo pacchi pre-confezionati da circa 20 chili l’uno, più 8 container contenenti 18 tonnellate di materiali e un altro carico di cassoni che sono già stati imbarcati via nave verso Catania. Gli equipaggi partiranno dal capoluogo ligure domenica mattina, per raggiungere la Sicilia dove si uniranno alle altre 40 imbarcazioni della ‘carovana-navale’ internazionale che attraverserà il Mediterraneo facendo rotta su Gaza.

Il saluto simbolico della città

Sabato sera c’è stato il saluto simbolico della città, che ha risposto in massa all’appello: in corteo anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, che ha fatto visita in questi giorni alla sede di Music for Peace per ringraziare personalmente operatori e volontari alle prese con i carichi. La manifestazione ha attraversato la Sopraelevata di Genova con una fiaccolata che ha raggiunto il Porto Antico e le imbarcazioni in partenza.

Salis: “Orgogliosa di questa città”

“Sono davvero orgogliosa di essere la sindaca di questa città, se possibile stasera ancora di più. Ho voluto essere qui con la fascia tricolore perché voglio rappresentare davvero tutta Genova e la sua straordinaria anima solidale e umana”, ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, nel corso della manifestazione. “La risposta che è stata data in questi giorni con la raccolta alimentare per la Palestina e la fiumana di cittadini in corteo stasera è qualcosa di davvero commovente. Tutta la città è al fianco della missione che sta per partire e la sosterrà in tutti i suoi passi“.