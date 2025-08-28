Mantova, auto finisce nel Po: due morti

Due persone sono morte dopo che un’auto è caduta nel Po, a Mantova. Sono stati recuperati i corpi senza vita delle vittime che erano a bordo della macchina, una Fiat Panda, uscita di strada e finita nel fiume nel territorio di San Benedetto Po. Ad allertare il 112 è stato un testimone che ha assistito alla tragedia.

Il veicolo si era inabissato e per recuperarlo sono giunti da Milano e Bologna i nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco. Non si conoscono ancora le generalità delle due persone che hanno perso la vita ma si tratterebbe di un uomo e una donna.